¡Los niños también pueden ser princesas! Entérate como inició este proyecto

Chicago, Estados Unidos.- La fotógrafa Kitty Wolf habló en una entrevista sobre el proyecto “Los niños también pueden ser princesas”, en el que realiza sesiones de fotografías con niños vestidos como sus princesas favoritas, con actores en el personaje y sus orígenes en su carrera como planificadora de eventos.

Liam con Mulan. (Foto: Kitty Wolf)

«Solía hacer fiestas de princesas donde me vestía como un personaje de princesa y visitaba a los niños en su cumpleaños», dice Wolf. «Una vez, visité a un chico que adoraba Frozen, e incluso iba vestido como Elsa. Estaba loco por tener una verdadera princesa en su fiesta y se divirtió todo el tiempo, al igual que todas las chicas para las que he hecho fiestas».

Kitty continúa contando la historia de una experiencia que tuvo en una actuación de preescolar, cuando escuchó a dos niñas regañando a un compañero de clase por fingir ser una princesa. Ella pudo ver que el menor se molestó por los comentarios de sus compañeras y Wolf, les comentó a todos que pueden ser lo que quieran cuando juegan. Recalco que esa interacción estuvo con ella durante mucho tiempo.

¿Cuál fue su inspiración para realizar este proyecto?

El año pasado Kitty Wolf, tras ver el controvertido anuncio de Gillette sobre el tema de la masculinidad tóxica, se inspiró en él.

“Como empresa, tengo un público más amplio para enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje quiero enviar? … Y lo vi claro: niños como princesas. Tengo un equipo de princesas profesionales, algunas habilidades básicas de fotografía y seguidores considerables en Facebook, así que lo hice ”.

¿Cuál fue la reacción de la gente?

Han habido algunos comentarios negativos. Desafortunadamente, este proyecto ofende a mucha gente por varias razones, admite. Le han dicho comentarios horribles, así como la han culpado de la eventual caída de la sociedad, hasta llegar a recibir amenazas.

Aún así, menciona que este tipo de reacciones es prueba de cuánto se necesita este proyecto y dice que la gran mayoría de las respuestas han sido de apoyo.

«Las secciones de comentarios y las acciones están llenas de personas que muestran su apoyo a estos niños, a sus padres y a todos los que les gustan… sin embargo, los comentarios más conmovedores son de personas que dicen que desearían que este proyecto hubiera estado cuando eran más jóvenes ».

Unas semanas después de la entrevista con Parents.com, Wolf recurrió a Facebook para exclamar: “¡Bueno, este proyecto se ha vuelto increíblemente viral!”. Para conmemorar la ocasión, mostró siete sesiones fotográficas con nueve princesas (dos ¡conjuntos de hermanos!) «, además afirmó que vendrían más sesiones una vez que las cosas se calmen un poco.

Los hermanos Michael y James. (Foto: Kitty Wolf)

Puedes encontrar más información sobre el proyecto en el sitio web Boys Can Be Princesses, Too.