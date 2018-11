Jóvenes niegan servicio a afroamericanos por miedo a que no paguen

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Masud Ali, uno de los clientes involucrados, publicó un video en Twitter en el cual la funcionaria del local asegura que "tienen que pagar" con antelación porque "nunca han tenido dinero cuando entran a comer aquí".

Desconcertados por la situación, los afectados insisten que sus intenciones son honestas y se niegan a abandonar el establecimiento hasta recibir el servicio, mientras la administradora llama a la policía.

En un restaurante se pueden vivir todo tipo de experiencias, desde buenas por excelente comida y buen trato hasta pésimas por falta de higiene y empleados malencarados, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Recientemente se dio a conocer que un grupo de jóvenes afroamericanos vivió un mal momento cuando al entrar al restaurante Chipotle, ubicado en Saint Paul, Minnesota, los empleados les negaron el servicio.

Y no, no porque ya habían cerrado o no tenían alimentos, sino porque pensaron que no pagarían la cuenta, según información del Miami Herald.

Note how this employee said “we’ve seen you guys come in twice” and later say he never saw us in his entire life..... calling the police on loyal customers is super disrespectful and uncalled for. This unacceptable and I don’t appreciate these employees making false accusations. pic.twitter.com/5DhAQ2PcPT