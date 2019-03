Conoce el reto viral que todos deberíamos practicar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La mayoría de los retos virales que surgen en las redes sociales tienden a ser muy tontos y sin un propósito en específico, pero hay otros tantos que vale la pena intentarlos como el Trashtag Challenge.

El nuevo desafío debería ser practicado por todos sin importar el lugar en el que vivan porque de hacerlo se puede tener un verdadero cambio en el planeta, indica el portal de noticias Unocero.

La idea central de Trashtag Challenge es que las personas limpien cualquier espacio natural que encuentren y por supuesto este lleno de basura.

Para intentarlo basta con ver un lugar lleno de deshechos tomar una foto para demostrar como era antes, comenzar a limpiarlo y hacer una segunda fotografía que dejará entrever la diferencia.

Su propósito es crear conciencia en todos lados y con todo tipo de individuos, por lo que se invita a viralizarlo en todo tipo de plataformas y hacer que más y más gente se una a él.

Por el momento el plan marcha sobre ruedas porque ya ha sobrepasado varias barreras de tiempo y espacio, pues el Trashtag Challenge nació en 2015 en internet, y es ahora cuando ha resurgido en Reddit y se ha expandido a Facebook, Twitter y hasta Instagram.

Si bien existen muchas personas que lo hacen por los likes o subir su popularidad, sigue contando como un granito de arena en este gran cambio que el medio ambiente y los humanos necesitamos para seguir teniendo un lugar donde vivir.

Our Geography students in Penarth doing their bit to #cleanupourbeaches #trashtagchallenge #SGSCollege pic.twitter.com/5WTujuRno3