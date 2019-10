Papá acompaña a su hija en su cita de Tinder

Agencia

TIJUANA.-La joven usuaria @annertega compartió en su cuenta de Twitter unas fotografías donde se puede ver a su papá acompañandola en la cita que había pactado en la plataforma de Tinder.

De acuerdo con la joven, su papá decidió acompañarla a su cita que consiguió a través de la popular aplicación para encontrar parejas de Tinder.

La chica menciona que su papá es su mejor amigo y por esa razón optó por mencionarle lo de la cita que habia conseguido en esta plataforma social y su padre decidió ir con ella.

Una vez que él notará que todo andaba con normalidad decidió retirarse del restaurante donde su hija se había citado.

JAJALa vez que iba a salir con alguien de tinder (1era y ultima vez) y le conté a mi papá porque él es mi bff y me dice: "OBVIO NO IRÁS SOLA ALV YO TE ACOMPAÑO" y SI FUÉ😂 Se sentó en la mesa de a lado, espero a que llegára, que todo estuviera ok y luego se fueJAJAte amo papá😭💖 pic.twitter.com/FgNSDQVvoU