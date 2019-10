TerrorEnInterjet : Pasajeros se quejan de "olor a muerto" durante vuelo

Agencia

MÉXICO.- Pasajeros de Interjet denunciaron en redes sociales que durante el vuelo 2689 percibieron un fétido olor a muerto.

De acuerdo a mensajes en Twitter, la tripulación de dicho vuelo fue cuestionada y respondieron que el desagradable olor se debía a que estaban transportando cadáveres, indica el Sol de México.

"Acabamos de viajar por @interjet en el vuelo 2689 a CDMX y el olor dentro del avión era insoportable", se lee en la cuenta de Juliay Renata Franco.

Dicho mensaje se ha vuelto viral bajo el hashtag #TerrorEnInterjet y miles de memes han sido compartido.

Hasta el momento Interjet no ha salido a desmentir el hecho, por lo que los internautas han aprovechado para hacer viral el #TerrorEnInterjet acompañado de memes.

Ay no acabo de bajarme del a vion y no que as co de ser vi cio na da profesionales oigan que ne fas tos! 🙄 #TerrorEnInterjet