Paty Navidad pide grabar hospitales para verificar si el COVID-19 es real

Una vez más Paty Navidad vuelve a encender las redes sociales y esta vez no por alguna foto sexy o por unirse a un "Challenge", sino por los comentarios que ha hecho en sus cuentas de Twitter e Instagram donde pone en duda que la pandemia por el coronavirus sea cierta.

La actriz y conductora este jueves inició el día cuestionando que los hospitales estén llenos de enfermos de Covid-19. En su cuenta de Twitter, Navidad compartió algunos videos en donde se ve distintos hospitales semi vacíos.

Navidad propuso y pidió a sus seguidores y ciudadanos en general a que salgan a las calles y tomen videos de los hospitales cercanos a cada localidad, con el fin de demostrar si es verdad que hay infectados en los centros de salud y si los hay, cerciorarse de que en verdad estén enfermos por el virus del Coronavirus.

Algunos de los seguidores no tomaron a bien dicha "invitación" y la tacharon de irresponsable, así como también otras personas le pidieron que ella acuda, que grabe y luego muestre las evidencias.

Pues dicen que el mexicano,es necio,rebelde,que el que menos obedece y yo lo poco que he salido y lugares que he estado veo mucha higiene,mucha limpieza y el gel antibacterial por todos lados y gracias a dios no he escuchado gente toser ni estornudar eso es lo que estoy poniendo