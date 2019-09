Permanece de pie durante 6 horas en vuelo para dejar dormir a su esposa

Agencia

Ciudad de México.- Captan a un hombre que permaneció parado por 6 horas, durante un vuelo, para permitir que su esposa duerma. La conmovedora imagen ya le ha dado la vuelta a las redes sociales ocasionando toda clase de reacciones.

En la imagen, que ya se convirtió en viral, solo se muestra a un hombre mayor parado en el pasillo del avión mientras una mujer, su esposa, duerme recostada en los dos asientos.

Los comentarios en las redes sociales se diversifican entre las personas que opinan que fue un acto muy romántico por parte del señor y los que consideran que ella debió de respetar el asiento ajeno.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj