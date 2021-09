VIDEO: Perro revive a dueña con tremendo susto

Tremendo susto se llevó una dueña de un lomito luego de que fingiera un accidente delante de su perro, por lo que este no lo dudo y reacciono de uno forma que al ver en la forma que iba hacer auxiliada esta revivió de inmediato.

Una entrenadora de perros llamada Haley Deecken se llevó un susto al poner a prueba el adestramiento de primeros auxilios de un perrito de nombre Dukin, se puede ver como la chica empieza a filmar para fingir una asfixia después desmayarse.

En el video se puede ver como el can inmediato se percata que algo no está bien por lo que se acerca a la joven para saber si esta reaccionaba al ver que no había reacción empezó a buscar algo para darle los primeros auxilios.

Se puede ver como el perro tomo con su hocico el mango de un cuchillo para despues acercarse a la joven, la chica inmediatamente al ver que Dukin se acerca con el cuchillo esta se asusta y salta alejándose de la mascota que la seguía con el cuchillo hasta que se lo quita

La chusca escena cuenta 17 millones de visitas y 3.9 reacciones por la forma de actuar de Dukin demostró que si logro revivir a su dueña.

"Se estaba preparando para una traqueotomía. Doctor Dunkin, Cirujano General a su servicio", comentó uno.

"Ohhh, el perrito miro muchos thrillers en Netflix", bromeó otro.

Con información de Lomunidad.

