Restaurante pierde apuesta y regala pizzas en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- El 16 de marzo pasado en el basquetbol colegial de Estados Unidos, en la NCAA, sucedió un milagro: el número 16 venció al uno, cuando la Universidad del Condado de Maryland Baltimore (UMBC) sorprendió 74-54 a Virginia, en las acciones de la región Sur, y las consecuencias de esa victoria siguen causando repercusiones, como la de este lunes, pues la empresa Little Caesars, ante la evidencia histórica, apostó que si eso llegaba a suceder repartiría pizzas gratis.

Because "CRAZY HAPPENED" with a #16 beating a #1 (!!!!), everyone in America gets a free #LittleCaesars Lunch Combo on Monday, April 2nd.



Congratulations & see our OFFICIAL RULES for more details: https://t.co/vHuy8315ee pic.twitter.com/8KGbskGFxt