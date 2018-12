Policías en Londres tienen 'permiso' de atropellar a los ladrones

Agencia

LONDRES.- Muchas veces, cuando se trata de atrapar a un criminal las opiniones se dividen y muchos se preguntan ¿hasta dónde es correcto usar la fuerza?

Hace unos días, la policía de Londres, en Reino Unido, reveló cuáles son sus tácticas para enfrentar a los criminales en moto, indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Según un comunicado, publicado en el sitio web de la Policía, los agentes advierten que van a embestir a las motocicletas de los sospechosos para detenerlos incluso cuando no lleven cascos.

En el mismo comunicado se muestra también un video de la nueva medida en la vida real Antes que otra cosa, el departamento de policía aclaro que, si bien pueden parecer muy agresivas estas medidas, todos los oficiales están capacitados para ocasionar el menor daño posible en su intervención.

Existe la percepción de que cuando te quitas el casco o no te detienes cuando la Policía solicita que lo hagas [los agentes] no tomaremos ninguna otra acción. Esto no es cierto", afirmó la agente Amanda Pearson.