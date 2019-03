Policía se equivoca: Usa gas lacrímogeno contra sus compañeros (video)

Agencia

BULGARIA.- Varios policías búlgaros resultaron afectados por el gas pimienta lanzado por uno de sus propios compañeros, esto ocurrió mientras reprimían a un grupo de manifestantes opositores que este sábado intentaban llegar hasta la Asamblea Nacional de Bulgaria en Sofía, la capital del país, informa el canal Nova.

En las imágenes grabadas por un testigo se aprecia cómo uno de los uniformados pretende aplicar la sustancia lacrimógena contra los protestantes, pero no calcula correctamente la fuerza ni la dirección del viento y, como consecuencia, rocía a otros agentes en el rostro.

Varias docenas de personas se manifestaron ante el Parlamento para demandar elecciones anticipadas. El grupo bloqueó la calle de la Asamblea Nacional, nombre que recibe el organismo en el país, por lo que la policía decidió utilizar el gas para dispersar a la pequeña multitud que se había congregado frente al edificio.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG