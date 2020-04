Policías utilizan cascos con forma de coronavirus para concientizar a la gente sobre la pandemia

NUEVA DELHI, INDIA.- Varios miembros de la Policía de de la India están usando disfraces de Covid-19 para hacer conciencia sobre el coronavirus en el país.

Como parte de una campaña de Salud Pública en Hyderabad, se realizó un rally el martes pasado en el que oficiales portaron cascos verdes y rojos cubiertos con picos, los cuales se asemejaban a la imagen microscópica del coronavirus.

Los agentes también salieron con carteles que decían lo siguiente: "No se saludes de mano", "Por favor, evita reuniones" y "El distanciamiento social es responsabilidad social".

No Lathi so this method :) by @blrcitytraffic Ulsoor traffic Police seen wearing helmets that look like Covid_19 virus and educating violators. #StayAtHomeAndStaySafe pic.twitter.com/lK3zppqntu

También te puede interesar: Tik Tok elimina videos de usuarios 'Poco agraciados' para esta red social

Algunos días antes, el policía inspector Rajesh Babu, del Departamento de Policía de Tamil Nadu, utilizó un casco de Covid-19 mientras detenía vehículos y peatones en puntos de revisión.

A helmet altered similar to #Corona virus was donned by a police officer in Chennai to spread awareness among motorists to stay home. The art was done by @kinggowtham , a Chennai based artist who has done many innovative campaigns on social issues. #StayAwareStaySafe #StayHome pic.twitter.com/GLuUkGL7fT