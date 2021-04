¿Por qué Tinder es tendencia en redes sociales?

Durante todo el día la aplicación de citas por excelencia ha sido tendencia en redes sociales debido al regreso de una de sus funciones más anheladas, el Tinder Passport.

Passport es una función 'premium' de la aplicación que te permite hacer 'match' y chatear con otras personas de todo el mundo simplemente buscando una ciudad o colocando una marca en el mapa.

Esto quiere decir que el repertorio de personas que tienes disponible cerca de ti se verá expandido de utilizar esta función, removiendo la limitación de tu ubicación.

Desde la página web del desarrollador comparten un pequeño tutorial de cómo activar esta función en la app.

Usuarios de Twitter han dado la bienvenida al Passport con una ola de memes. A continuación te dejamos los más ingeniosos.

Me cambie la ubicación de Tinder y estoy viendo pila de bombones pero me da VERGÜENZA hacer Mach. Soy esta: pic.twitter.com/z1KoC3LRbs

Ya todo listo para mi viaje a Rusia despues de que me dieran match en Tinder pic.twitter.com/5N13o2bz9E

Tinder viendo como lo vuelvo a bajar pensando que un europeo me hará caso cuando no me quieren ni en mi colonia pic.twitter.com/FhWlkOO6pI