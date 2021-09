Profesor se quita los zapatos para que alumno entre a su graduación

No cabe duda que aún existen personas con un buen corazón, prueba de ello lo reafirma la acción de este profesor con su alumno.

EE.UU.- Un profesor llamado John Butler, que imparte clases en Hahnville High School, en Luisiana, acudió a la ceremonia de graduación de sus alumnos, ahí se encontraba Daverius Peters, su alumno. El cual por poco y pierde el sueño de entrar a la ceremonia de graduación por no portar los zapatos adecuados.

Los zapatos contaban con suela blanca los cuales no cumplían con el código de vestir, en consecuencia el estudiante fue rechazado en la entrada. El joven pensó en una alternativa y fue contarle a su profesor lo que estaba pasando.

“Él me dice: ‘Sr.John, no me dejan graduarme porque no tengo los zapatos adecuados para el código de vestimenta. La señora de allí dijo que no puedo caminar para obtener mi diploma debido a los zapatos'”, mencionó Butler en su cuenta de Facebook.

Ante la problemática el profesor decidió corroborar la información preguntando a la señora de la entrada la cual confirmo que el hecho era verdadero, su alumno no podía subir al escenario con esos zapatos.

El profesor encontró una solución y fue quitarse sus zapatos para que el chico pudiera pasar, y no le importó quedarse en calcetines con tal de que su alumno accediera al lugar.

“Aquí está la parte divertida aunque… mis zapatos eran 2 tallas más grandes que los de él, así que cuando lo llamaron, tuvo que deslizar los pies por el escenario para recibir su diploma, nos reímos mucho”, confesó el profesor.

Con información de "América Digital"

También te puede interesar:

Viral: Suspenden a maestro de Bachilleres por dar clases desnudo

Viral: Profesor de la UNAM enseña Derecho vestido del Joker y otros personajes

VIDEO: Alumna falta a clases por COVID-19 y maestro amenaza con reprobarla