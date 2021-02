Viral: Profesor de la UNAM enseña Derecho vestido del Joker y otros personajes

Ariadna Rotceh Barragán Lobo

MÉXICO.- Ataviado de overol y peluca blanca, el profesor Gonzalo Levi recreó al personaje que protagonizó el actor Christopher Lloyd, para que las clases de Derecho que imparte a distancia sean más amenas en el confinamiento para sus alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM.

El maestro monta en su casa diferentes escenografías. Mientras da la clase frente a una videocámara, emana humo blanco como si el condensador de flujo hubiera alcanzado las 88 millas por hora para viajar en el futuro, haciendo alusión a la icónica película “Volver al futuro”. .

Personajes como El Padrino o el Joker también forman parte de su repertorio con los que imparte materias como Teoría de la Argumentación Jurídica, Sistemas de Control Constitucional o Empresas y Contribuciones.

Caracterizarse del Joker le permite al abogado Levi ejemplificar a sus alumnos las consecuencias de que el Estado no garantice a las personas el acceso a la salud.

Vestido de traje guinda, chaleco amarillo, cara pintada de blanco y la sonrisa roja que refleja el trastorno que padece "Arthur Fleck", Levi explica a sus alumnos que el Derecho se ha olvidado de estudiar las emociones de las personas.

"En la película del Joker, él tiene un gran problema porque se acaba el presupuesto o de plano el Gobierno se lo quita, que era donde él salía adelante de su enfermedad, en México pasa algo parecido, no hay presupuesto para la educación, no hay presupuesto para la salud, no hay presupuesto para la justicia, entonces, el mismo Estado ante esta situación, está creando los mismos males”.

Abordar temas complejos de manera amena

"El Joker luchó, luchó, él era payaso, tenía un sueño, quería salir adelante, pero cuántas personas no tenemos en México también, que se van, digamos, a la delincuencia organizada, ese es un problema que planteo y que trato de explicar con el Joker", expresó el abogado Levi en entrevista.

Las caracterizaciones también las ha realizado en clases a distancia de certificación de defensores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El profesor señaló que estos videos permiten a sus alumnos abordar temas complejos de manera amena.

