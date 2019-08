Publican foto de criminal para encontrarlo; reciben 'ola' de memes

Agencia

REINO UNIDO.- La Policía de Gwent en Galen (Reino Unido) tuvo que retirar de su página de Facebook la fotografía de un criminal tras recibir una oleada de burlas sobre su apariencia.

De acuerdo a Excélsior, el pasado 7 de agosto, las autoridades publicaron la fotografía de Jermaine Taylor, de 21 años, buscado por haber violado las condiciones de su libertad condicional tras su liberación en diciembre del año pasado. El joven había recibido una sentencia de tres años en setiembre de 2017 acusado de distribución de cocaína.

Sin embargo en lugar de conseguir información sobre el paradero de Taylor, la imagen provocó cientos de comentarios y memes sobre el inusual peinado del joven.

his, cough, facial feature will be easily spotted,he'll be in disguise pic.twitter.com/vmGXj3RoNf

Más tarde la Policía advirtió que los comentarios ofensivos de los internautas los podrían enfrentar a procesos legales.

Recuerde que acosar, amenazar e insultar en las redes sociales puede estar en contra de la ley.[…] Si dice sobre alguien algo que es extremadamente ofensivo o de carácter indecente, obsceno o amenazante, entonces podría ser investigado por la Policía", escribieron los agentes en un comentario.

Check for any Boris wig sales at all local stores would be my plan pic.twitter.com/dB73tIDLmI