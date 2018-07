Su jefe le regala un auto ¡para que no llegue tarde al trabajo!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Treinta y dos kilómetros es la distancia que hay entre las ciudades de Homewood y Pelham, en Alabama; y también, la distancia aproximada que Walter Carr recorrió caminando para no llegar tarde a su primer día de trabajo.

El joven, de 20 años, residente en Homewood, Alabama, acababa de conseguir su primer empleo en Bellhops, una compañía de mudanzas. El viernes comenzaría con su primera mudanza en Pelham con tan mala suerte de que el mismo jueves a última hora su coche se averió, informa el portal Excélsior.com.

El chico no encontró otra solución o alternativa factible que recorrer esa distancia caminando durante toda la noche para llegar puntual. Y así hizo.

A las cuatro horas de caminata, y faltando poco menos de 10 kilómetros para llegar, Walter se encontró en la carretera con un agente de policía de Pelham. El joven contó su historia y el agente lo recogió y lo acompañó a su destino.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP