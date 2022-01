Repartidor de comida expone a compañero que "probaba" los pedidos

Las aplicaciones de repartidores de comida, al igual que muchos otros servicios digitales, presentaron una alta demanda desde que comenzó la pandemia del coronavirus en México, debido a que las personas evitaban (y evitan) salir de su casa como medida de precaución para evitar contagiarse de Covid.

Cabe señalar que, con la finalidad de posicionarse mejor en las preferencias de los usuarios, muchas apps prometen un servicio excelente, al asegurar que cuidan los productos y la higiene, características que muchos de ellos cumplen, debido a que en las mismas apps los usuarios pueden calificar su experiencia.

Sin embargo, recientemente un repartidor fue expuesto en TikTok por uno de sus compañeros, al señalar que no cumplía con las normas establecidas de calidad en el servicio.

El tiktoker y también repartidor @barrybarroso, subió un video en la plataforma de videos cortos en el que evidenció a uno de sus compañeros, quien era conocido por "probar" los pedidos antes de entregarlos.

De acuerdo con el tiktoker, el repartidor era conocido por que "se tragaba la comida antes de entregarla. Si le llegaba un pedido de 20 alitas, el wey abría la bolsa del pedido y se chingaba 2; en vez de entregar las 20 alitas, les entregaba 18".

El video rápidamente se volvió viral, ya que al momento cuenta con más de 400 mil reproducciones, más de 60 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios.

Mientras contaba la anécdota en el clip, el tiktoker señaló su molestia por la mala fama que les daba su compañero, además de sentirse aliviado de que la empresa compañía tomó las acciones correspondientes para frenar esta mala práctica.

En los comentarios del video, varios usuarios también expresaron su molestia ante dichos actos, además de que algunos aprovecharon para contar anécdotas similares por las que han atravesado.

"Y uno hechándole la culpa al negocio", @ecasesmty.

"Una vez Rappi me robó el refresco. Pedí una pizza, se regresó por el refresco porque "no se lo dieron". Llamé y me dijeron que no era problema de ellos", @thewifeytypey.

"A mi me robaron tres ordenes de papas de Mcdonalds", @brenduzka09.