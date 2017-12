Catalogan mejor restaurante de Londres, un lugar que no existe

Agencia

LONDRES.- El cobertizo de una casa fue el escenario de simulación de un establecimiento exclusivo y logra engañar a uno de los mejores sitio web de recomendaciones a nivel mundial.

El establecimiento The Shed at Dulwitch llegó a ser valorado como el mejor restaurante de Londres (Reino Unido), por parte del sitio web de recomendaciones para los viajeros ‘TripAdvisor’, sin embargo el lugar nunca existió, informó el portal RT.

La historia de esta taberna ficticia comenzó el pasado 5 de mayo, cuando el periodista Oobah Butler (que durante un periodo se ganaba la vida escribiendo reseñas falsas) registró su existencia para comprobar si era posible hacer eso "en el clima actual de desinformación".

Primero, tomó varias fotos de su cobertizo, creó una página web y compró un móvil desechable. Después, simuló la comida con crema de afeitar, esponjas de baño, accesorios para inodoros y hasta su propio pie.

The Shed at Dulwich: Writer, @Oobahs, scammed @TripAdvisor into believing his backyard shed was #London’s top restaurant.. then he opened the doors for one night only, and served customers @IcelandFoods ready-meals! 😂 Read more: https://t.co/eUXi8SHtFl pic.twitter.com/3vyHtHZH1c