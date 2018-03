Salvan a cordero recién nacido, al meterlo a horno de pan (Fotos)

Agencia

REINO UNIDO.- Un granjero se volvió viral en redes, al salvar a un cordero recién nacido metiéndolo en un horno de pan.

De acuerdo con el portal RT, un horno (que suele ser el destino final de estos animales) ayudó a rescatar del frío a un cordero recién nacido y a punto de morir congelado, en Reino Unido, tras las bajas temperaturas del lugar.

La idea de un granjero británico salvó a un cordero recién nacido de una muerte segura a la intemperie, tras meterlo en un horno.

William Jones, un granjero de 24 años de Gales dijo que tuvo que recurrir a esta medida debido a las bajas temperaturas que se habían instalado en la isla.

"La temperatura del aire estaba muy por debajo de cero, y su madre no podía calentarlo. La única manera de salvar al bebé era envolverlo en mantas, llenar su barriga de alimentos altamente energéticos y ponerlo en el horno", explicó.

El animal pasó tres horas en el interior de un horno encendido con la puerta abierta y la idea de Jones surgió efecto: el corderito se consiguió recuperar y pudo ser devuelto a su madre.

Las anormales heladas y nevadas producidas en los últimos días en Gran Bretaña e Irlanda provocaron una gran cantidad de problemas en las islas y el colapso de sus sistemas de transporte.

Un "Armagedón" de estrellas marinas se desató en una playa de Reino Unido.

La devastadora tormenta invernal Emma dejó sobre Ramsgate y otras playas británicas un cementerio de especies marinas que se extiende "hasta donde alcanza la vista", informó el portal RT.

Miles de estrellas de mar, erizos, cangrejos, mantarrayas y peces fueron encontrados muertos en las playas británicas tras la devastadora tormenta invernal Emma, que azotó Europa la semana pasada. Los ejemplares aparecieron, en particular, en la playa de Ramsgate, al sureste del Reino Unido.

‘It’s like ARMAGEDDON’ Mystery as tens of thousands of dead starfish dumped onto UK beach https://t.co/WX1ceqQAVk