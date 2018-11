¡Aterrador! Familia se queda atrapada en rueda de la fortuna

Agencia

INDONESIA.- Una familia vivió momentos de terror luego de que la rueda de la fortuna en la que se encontraban sufriera un terrible percance provocando que tres de sus cabinas, con personas adentro, quedaran boca arriba.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia.

Varios testigos en el parque de diversiones lograron captar el accidente, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

En el video de poco más de dos minutos, se observa cuando tres personas sentadas en una de las cabinas, caen contra el techo, tras producirse el volcamiento.

Al percatarse del accidente, uno de los empleados del parque salió al rescate de la familia; la mujer ayuda a su hijo a salir de la cabina y se lo pasa al empleado, al poco tiempo ella y su esposo también logran salir.

Por fortuna, tras el accidente, no hubo heridos ni víctimas fatales.

Pese a que el video dura poco más de dos minutos, varios testigos aseguran que los hechos duraron mas de 30 minutos.

La Policía del estado australiano de Queensland ha publicado un video que muestra la dramática persecución del supuesto ladrón de un Audi, que en un intento de deshacerse de los oficiales abandonó el auto y se metió en un río.

La grabación en visión nocturna muestra lo sucedido este viernes al norte de Brisbane, reporta RT.

Durante la persecución, el auto al parecer perdió una rueda delantera mientras se dirigía hacia un puente sobre el río North Pine, habitado por cocodrilos y tiburones toro, informó The Daily Mail.

Entonces, el ladrón dejó el vehículo y nadó un kilómetro en esas aguas. Pese a sus esfuerzos, el hombre fue ―afortunadamente― detenido por las autoridades que lo esperaban en la orilla, y no devorado por los reptiles.

