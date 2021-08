"No soy tu compañera, soy tu compañere", fueron las palabras de una estudiante a través de una clase vía zoom.

La "compeñere" identificada como Andrea Escamilla rompió en llanto luego que uno de sus compañeros la llamará "compañera".

El joven llamado Max Carvajal, quien fue el que uso el pornombre femenino para referirse a Andrea le pidió disculpas y continuo hablando sobre las afectaciones que el huracán Grace había dejado en Xalapa, Veracruz.

Este videoclip rápidamente se hizo viral en redes sociales donde varios usuarios se lanzaron en contra de la joven y se encargaron de realizar varios memes al respecto.

Antes: Me escondieron la mochila, se robaron mi lunch y me hicieron calzón Chino, pero no hay pedo, mañana me desquito.

Ahora: Me dijeron compañera en lugar de compañere 😭😭 pic.twitter.com/AEGoTceZFm