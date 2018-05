Sujeto gana la lotería... ¡dos veces en una semana!

Agencia

AUSTRALIA.- Un hombre de 44 años, cuya identidad se desconoce, ganó el premio máximo de la lotería australiana dos veces en una sola semana, informa este lunes The Daily Telegraph.

También te puede interesar: Por tomarse una foto, su hijo cae de las escaleras

El pasado 7 de mayo este vecino de una localidad cercana a Sídney tuvo la fortuna de recibir el premio principal de la Monday Lotto: un millón de dólares australianos (unos 755 mil dólares estadounidenses) y cinco días después descubrió que, tras haber participado también en la lotería del sábado, se había llevado 1,4 millones más (alrededor de un millón de dólares estadounidenses).

El afortunado acumula 2,4 millones de dólares del país de Oceanía (unos 1,8 millones de dólares de EE.UU.).

A Bondi Beach man is reeling from the shock of discovering he won $1,020,487.00 in last week's Monday Lotto draw!



STORY: https://t.co/WUY5bFT3FX. pic.twitter.com/D6HfNvz3N0