¡Terror en línea! Hombre apuñala a su papá durante una reunión en Zoom

ESTADOS UNIDOS.- El pasado jueves alrededor del mediodía un hombre de 32 años mató a su papá durante una reunión en Zoom.

En dicha reunión virtual se encontraban al menos otras 20 personas que pudieron ver este trágico suceso.

Este momento se dio en en el condado de Suffolk, Nueva York, en la villa de Amityville. Dwight Powers, de 72 años, estaba en un chat virtual de Alcohólicos Anónimos cuando su hijo Thomas Scully-Powers apareció y lo apuñaló con un cuchillo hasta matarlo.

Según los testigos, el criminal apareció sin nada de ropa en la videoconferencia después de haber matado a su padre.

Los integrantes de la videollamada reportaron este hecho al 911, posteriormente Thomas fue detenido en Amityville y ahora enfrenta cargos de asesinato en segundo grado.

“HE RAPED ME WITH A GUN”: murder suspect Thomas Scully-Powers, 32 makes wild accusations against his 72 year old father, whom he allegedly stabbed to death while on a Zoom meeting in their Amityville home. ⁦@PIX11News⁩ ⁦@SCPDHq⁩ pic.twitter.com/jnZ9ZhwpXt