Tiburón mata a adolescente surfista frente a su padre en Australia

Las playas de Australia volvieron a inundarse de terror, luego de que un tiburón le arrebatara la vida el día de ayer a un adolescente surfista frente a su padre en un violento ataque.

De acuerdo con la Policía de Australia Meridional, alrededor de la 1:30 de la tarde recibieron varios reportes de un ataque de tiburón en la playa Ethel, ubicada en el Parque Nacional Innes.

Según relató un testigo, el joven se encontraba disfrutando de las olas sobre su tabla de surf en compañía de su padre en las aguas cristalinas de Australia, cuando repentinamente fue atacado en una pierna por un tiburón que nadaba por la zona.

TMZ reveló que el testigo vio que otro sujeto al divisar lo que ocurría, metió su tabla de surf al agua y remó hasta que se acercó al padre y al hijo para tratar de ayudarlos a salir de la vista del animal.

A pesar de los esfuerzos del padre y del otro hombre por llevar al adolescente sano y salvo a la orilla, ya era demasiado tarde.

Las aguas cristalinas se tiñeron de rojo al igual que la arena dorada de la playa Ethel.

