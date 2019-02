"Seguía con mi novia porque tenía miedo de que me matara", víctima de abuso

Agencias

Inglaterra.- Durante años, Alex Skeel, un joven británico de 22 años, fue víctima violencia física y psíquicos perpetrada por su pareja y madre de sus hijos.

Skeel contó su historia en la BBC, su expareja le aisló de sus amigos y familiares, "me había prohibido verlos e incluso usurpado mi cuenta de Facebook, una táctica clásica de abuso doméstico". Tampoco le permitía comer.

“Nunca olvidaré el momento en que mi novia, Jordan, vertió agua hirviendo sobre mí por primera vez. Me había arrinconado en la esquina de una habitación de la casa que compartíamos en Bedfordshire (Inglaterra), sosteniendo el hervidor lleno de agua ardiendo”.

Jordan es la primera mujer condenada en Reino Unido por abuso doméstico contra un hombre.

“Todo sucedió a cámara lenta. Me escoció la piel. El dolor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Le supliqué que me dejara”.

Según su relato, el joven trató de "luchar contra su comportamiento, pero ella encontraba la manera de tergiversar las cosas y culparme a mí. Sabía que no tenía la culpa de nada, pero al final acaba convenciéndome y terminaba pensando: '¿qué estoy haciendo mal?".

A pesar de vivir esa situación de maltrato, Skeel recuerda que "la amaba, al fin y al cabo", e incluso tuvieron dos hijos. "Esperaba que eso cambiara las cosas. No fue así, y empecé a temer que, si la abandonaba, ella les haría daño. Así que nunca me fui", lamenta, y añade que él "tenía muchas ganas de hacer funcionar la relación".

De acuerdo con Alex, el abuso comenzó con cosas pequeñas como “que no usara el color gris” o pedirle que cambiará su peinado.

En México, 4 de cada 10 hombres sufre algún tipo de violencia perpetrada por una mujer, de acuerdo al Colectivo Hombres Sin Violencia.

Y sólo el 4% presenta denuncias ya sea por vergüenza o machismo.