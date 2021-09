Video: Aves chocan contra los rascacielos de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cientos de aves que migraban a través de la ciudad de Nueva York esta semana fallecieron tras estrellarse contra sus rascacielos, un episodio difundido en los tuits de una voluntaria de la organización New York City Audubon que mostraban los alrededores del World Trade Center llenos de cadáveres de aves.

El número de muertes de pájaros de esta semana fue especialmente elevado, pero los impactos de aves contra los rascacielos de Manhattan son un problema persistente que NYC Audubon ha documentado durante años, dijo Kaitlyn Parkins, directora adjunta de conservación y ciencia de este grupo dedicado a la protección de las aves en la ciudad.

El clima tormentoso de la noche del lunes al martes contribuyó a las muertes, dijo.

Los voluntarios de NYC Audubon documentan las muertes de aves en lugares de alto riesgo durante las migraciones de primavera y otoño.

Melissa Breyer, la voluntaria que tuiteó sobre el hallazgo de casi 300 aves en las aceras que rodean las nuevas torres del World Trade Center, dijo que la experiencia fue “abrumadora”.

“En cuanto llegué a los edificios, los pájaros estaban por todas partes en la acera”, dijo Breyer.

NYC Audubon quiere que los propietarios de las torres del World Trade Center y de otros edificios ayuden a reducir el número de impactos de aves al disminuir la iluminación por la noche y aplicar un tratamiento a los cristales que los haga más visibles para las aves.

"Hacerlo de forma que los pájaros puedan ver y reconocer que se trata de una barrera sólida a través de la cual no pueden volar”, dijo Parkins.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0