VIDEO: Bailan 'twerking' sobre ambulancia con heridos en tiroteo en California

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales se indignaron, después que circula un polémico video en el que se ve cómo una multitud celebra en Oakland (California) el Juneteenth o Día de la liberación de los afroamericanos esclavizados.

Durante el arribo de una ambulancia para atender a los heridos en un tiroteo mortal ocurrido el pasado 19 de junio. En la grabación se aprecia cómo dos mujeres bailan 'twerking' sobre el capó del vehículo, lo que ha indignado a usuarios de las redes y comentaristas.

Un portavoz de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Alameda, Jerri Applegate Randrup, confirmó el pasado martes a Fox News que las acciones que aparecen en el video "ocurrieron mientras los paramédicos atendían a las víctimas" del tiroteo, en el que al menos una persona falleció y otras siete resultaron heridas.

En el video se aprecia cómo varias personas continúan festejando sin tener en cuenta la gravedad de la situación. Al menos cinco mujeres bailan 'twerking' al lado del vehículo mientras otras dos saltan sobre el capó, donde siguen contoneándose al estilo del perreo. Un hombre también se subió al techo de la ambulancia.

Shooting at Oakland CA Juneteenth celebrations last night, leave 1 dead and 5 injured. This is how people reacted when the EMTs arrived. pic.twitter.com/AcFPciJuzq