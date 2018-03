Ladrón roba un carro con todo ¡y bebé!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Madre vivió media hora de angustia cuando al momento de realizar una compra le robaron el auto, sin embargo dentro del vehículo se encontraba su bebé; el ladrón se dio cuenta de la presencia del menor luego de avanzar 10 kilometros.

Pensó que iba a ser una compra rápida. Por eso no le pareció problemático dejar su Kia Rio aparcado, pero con el motor encendido, en el estacionamiento de la gasolinera RaceWay, publicó el portal Sin Embargo.

Eran las 3 de la madrugada del martes y no había nadie alrededor. No vio al ladrón que, escondido, esperó que la mujer ingresara a la tienda y luego entró al auto y se lo llevó.

Después de recorrer casi diez kilómetros, el delincuente escuchó un ruido. Al darse vuelta, se dio cuenta de que había un bebé en el asiento trasero.

Tras dar vueltas sin saber qué hacer, vio una gasolinera Sunoco e ingresó. Entonces, bajó del vehículo, tomó al niño y lo llevó en su sillita hasta el mercado del establecimiento.

“¡Toma al bebé! ¡Toma al bebé!”, le gritó al conserje, que no entendía nada. Luego volvió al auto y se fue.

"He said, 'take the baby, take the baby!'" -- An employee at the Sunoco Gas Station in Royal Palm Beach recounts the moment when a suspect dropped off a baby in a carrier early this morning. Deputies say the suspect stole a car with the baby inside. The full story on @WPBF25News pic.twitter.com/vLir1VYmcz