¡Les robó hasta el aliento! Maestro hurtaba durante el recreo

ARRECIFES, Argentina.- Matías Rodríguez, un profesor de educación física, de la localidad bonaerense de Arrecifes, se dedicó a robar a sus alumnos mientras ellos disfrutaban del recreo. Caminó entre los pupitres y revisó rápidamente, una por una, todas las mochilas en busca de dinero y otros objetos valiosos.

Al parecer, según recoge el diario El Clarín, este acontecimiento no sucedió una sola vez, sino que ocurrió en varias ocasiones, por lo que uno de los estudiantes de séptimo año decidió poner una cámara oculta para encontrar al ladrón.

La sorpresa del alumnado de la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes fue que se trataba de su propio profesor de educación física, el ladrón menos pensado. El video se viralizó en las redes sociales, y al docente no le quedó más remedio que pedir disculpas públicas a través de su cuenta de Facebook, asegurando estar atravesando un 'momento difícil'.

"Sé que anda rondando un vídeo en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error del que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", aseguró el maestro.

Tan sólo al alumno que registró el hurto del profesor la semana pasada le faltaron unos mil 400 pesos argentinos (aproximadamente mil pesos mexicanos) de su mochila. Por estos acontecimientos el maestro recibió la llamada de las autoridades de la escuela, pero todavía se desconoce si será retirado de la docencia o no.