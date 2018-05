¿El monstruo del lago Ness? Captan extraña criatura (video)

Agencias

REINO UNIDO.- Un nuevo video ha salido a la luz, una pequeña de ocho años grabó un extraño fenómeno en la superficie del lago Ness, de inmediato se ha vuelto viral pues muchas personas y medios británicos aseguran que se trata de la mítica criatura ‘el monstruo del lago Ness’; la cultura popular afirma que el ser habita en esas aguas.

De acuerdo con información del portal RT Noticias, las imágenes fueron captadas por la pequeña Laria Annand, quien descansaba en la orilla del lago junto a su abuela Marie, cuando la mujer mayor avistó sobre el agua unas luces titilantes que provenían de "algo muy, muy largo".

"No había ni botes ni gente" en los alrededores, por lo cual "lo único en lo que puedo pensar es que hemos visto al monstruo del lago Ness", expresó la anciana.

Sin embargo, el diario británico admite la posibilidad de que el brillo pudo haber sido producto de la luz del sol sobre la superficie del agua.

Recientemente un equipo de 33 investigadores llegó a la conclusión que los pulpos son extraterrestres, indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

En serio, no estamos bromeando y una investigación publicada en la revista científica 'Progress in Biophysics and Molecular Biology' habla al respecto.

Los autores del estudio sugieren que la denominada 'explosión cámbrica' - la aparición y diversificación repentina de organismos multicelulares hace unos 540 millones de años—, se produjo como resultado de una intervención extraterrestre.

En concreto, proponen la idea de que virus alienígenas llegaron a la Tierra en un meteoro e infectaron una población de calamar primitivo, convirtiéndolos en pulpos.

Otra de sus raras hipótesis, es que un meteoro trajo a nuestro planeta calamares fertilizados o los huevos de pulpo.

El genoma del pulpo muestra un nivel asombroso de complejidad con 33 mil genes codificadores de proteína más que los presentes en el Homo sapiens", constatan los expertos, que enumeran también otros rasgos de esta especie, como su gran cerebro y su sistema nervioso sofisticado.

Esto es lo que ha llevado a los autores a sugerir que las características provienen de una raza avanzada muy distante en términos de evolución terrestre