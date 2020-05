Video: Jóvenes le salvan la vida a un anciano atrapado en un incendio

FRANCIA.- Hace un par de semanas se registró un fuerte incendio en una comuna francesa de Montereau-Fault-Yonne, donde unos jóvenes se hicieron virales luego de arriesgar sus vidas para rescatar a un anciano que estaba atrapado entre las llamas.

Los jóvenes, originarios de la República Rusa de Chechenia, se encontraban en un parque de dicha ciudad cuando se percataron de las intenso fuego que estaba consumiendo un edificio.

Estos individuos notaron que en uno de los departamentos, en el tercer piso se encontraba un hombre de edad avanzada pidiendo ayuda para salir debido a que era discapacitado y no podía hacerlo por su cuenta.

Por esa razón, los chicos optaron por escalar el edificio hasta llegar al departamento donde estaba el anciano y posteriormente llevaron a cabo un plan improvisado para rescatarlo.

Bravo to the young people of the city of Montereau fault Yonne. Heroic rescue!#France #French #heroes pic.twitter.com/hZcTNij6M3