VIDEO: Perrito evita ser estafado ¡Me quieres ver la cara de perro!

¿Cuántos no aman algún animal? Por ello creemos que son realmente adorables y que llegan hacer fundamentales en nuestras vidas ya que nos brindan su compañía con paz, felicidad y alegría, y que seguro que sin ellos muchos nos sentiríamos vacíos.

Pero sin duda hay un animalito que nos roba el corazón. Nos referimos a los perros, nuestros amigos de cuatro patas esos que te dan lengüetazos y mueven la cola al verte; sabemos que los perros desarrollan un vínculo emocional afectivo con sus dueños, estos animales pueden desarrollar aptitudes que nos sorprenderían ya que científicamente esta comprobado que los perros son seres pensantes e inteligentes con características de aprendizaje y adiestramiento.

Por medio de un video en redes sociales se puede observar un adorable perrito pastor alemán como llega muy simpáticamente con una canastita naranja entre el hocico, esto para comprar unas manzanas a una señora en la calle, en el video se puede ver como el tierno can queda observando a la mujer cuando ella empieza a pesar las manzanas para así después despacharle en su canasta, podemos observar como la señora mete su mano dentro de la canasta para así cobrar y darle su cambio al peludo, pero nuestro amiguito que es inteligente noto algo no estaba bien y si efectivamente le faltaba una manzana por lo que no dudo y podemos ver como con su hocico y de una forma cuidadosa toma la fruta para después irse del lugar.

the dog was not happy with the deal and had to add one more apple pic.twitter.com/f1NByYEBAF