Video: Mujer cae de segundo piso en una fiesta en Colombia

COLOMBIA.- El video que se ha hecho viral en redes sociales, por la divertida, pero preocupante situación, pues durante la celebración de una fiesta en la ciudad colombiana de Barranquilla, en el norte del país, una mujer sufrió una aparatosa caída desde un segundo piso y todo quedó registrado en video.

Para su fortuna, a pesar del fuerte impacto que sufrió al estrellarse contra el piso, únicamente resultó con severas fracturas que no ponen en peligro su vida, reportan medios locales.

El hecho, ocurrido a finales del mes pasado, fue registrado en video por uno de los asistentes de la celebración, en la que se festejaba el cumpleaños de la pareja de Engell Melody, un popular cantante de música urbana. En las imágenes, que se han vuelto virales a través de las redes sociales, se puede observar a Greysi García perder el equilibrio mientras baila sobre una silla, lo que provocó que se cayera por la ventana mientras el artista interpretaba uno de sus temas.

Tras el accidente, García fue trasladada en un vehículo particular a un hospital local, en donde fue tratada por las fracturas y traumas craneoencefálicos sufridos al impactar contra el pavimento. Según informó el propio músico, puesto que las lesiones no representaban un peligro para la vida de la paciente, esta fue dada de alta y ya se encuentra en su hogar recuperándose.

Ante las especulaciones surgidas en Internet de que la víctima había sido empujada, Melody aclaró en redes sociales lo ocurrido y pidió a los internautas no divulgar falsedades. "Nadie la empujó, así que no hablen lo que no es, por favor. [En el video se ve que] se le fue el cuerpo, a cualquiera le puede pasar. Aquí son buenos para señalar y mal informar", comentó.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Engellmelody (@engellmelody)

Con información de RT.

TE PUEDE INTERESAR:

Video: '¡Dele, pégueme!', Detienen al secretario de BCS

Video: Retiran la imagen de Messi del exterior del Camp Nou

CJNG arremete contra medios de comunicación por cobertura en Michoacán