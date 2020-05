Video: Mujer pasa un momento bochornoso por culpa de sus gatos en plena transmisión en vivo

FILIPINAS.- Una periodista vivió un momento bastante particular luego de que sus dos gatos se comenzaran a pelear mientras ella realizaba una transmisión en vivo.

Este momento fue captado durante el programa de una cadena filipina llamada 'DZMM TeleRadyo'

La presentadora, Doris Bigornia estaba entrevistando a empresaria Jennyle Tupaz, quien respondía a una pregunta cuando ambos gatos comenzaron a pelearse detrás de la comunicadora.

En las imágenes se puede ver como Doris intenta voltear para ver que ocurría pero al mismo tiempo no quería perder la concentración hacía su entrevista.

El hecho, como era de esperarse, no tardó en volverse viral en redes sociales.

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG