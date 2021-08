Video: Catedrático realiza comentarios homofóbicos y misóginos

Un profesor de la Universidad Veracruzana ha estado en la mira de los internautas, después de realizar comentarios misóginos y homofóbicos, durante una clase en línea el cual causó indignación para la comunidad estudiantil.

Cabe mencionar que la administración de la universidad no actuó de la mejor manera ante la situación pues se deslindó de cualquier responsabilidad, en lugar de tomar cartas en el asunto prefirió ‘lavarse las manos’. aseveró que solo actuaría si la comunidad estudiantil presentaba una queja formal.

El docente se identifica como Marcelo Pavón, el cual se puede apreciar en el video atacando a la comunidad LGBTTTI, cuyas relaciones las consideró ¨distorsión de la sexualidad”, “marranadas” y “porquerías”. A su vez cuestionó el derecho al aborto para las mujeres: “ahora alguien se embaraza y tiene derecho a matar. ¿pa´qué carajo te embarazaste? ¿pa´qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.

La Universidad Veracruzana debe tomar medidas. En Educación no se puede tolerar el odio y la discriminación. Dejo video de Mauricio Pavón, catedrático de esta universidad. pic.twitter.com/9awErqxCnm — Marchanta (Brisni de Duranrock) (@MarchantitaS) August 19, 2021

En un comunicado, la Facultad se rechazó categóricamente “cualquier acto de violencia en la comunidad” que vaya en contra de los valores institucionales y reprobaron cualquier discurso que “incite al odio y refrendamos nuestra solidaridad y empatía con el diálogo que abone a la pluralidad, equidad y diversidad social.

Con información de “La Jornada”

También te puede interesar:

Profesor arrestado por instalar una cámara en baños de una primaria

Viral: Suspenden a maestro de Bachilleres por dar clases desnudo

Viral: Profesor de la UNAM enseña Derecho vestido del Joker y otros personajes