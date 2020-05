Video: Sacan a mujer de un supermercado por no tener cubrebocas

NUEVA YORK.- Por medio de un video que se ha viralizado en las redes sociales se puede ver como una mujer es expulsada de un supermercado tras ser descubierta por otros clientes haciendo las compras sin cubrebocas en plena pandemia.

Según algunos internautas, este suceso se presentó en un supermercado de Staten Island, en Nueva York.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y