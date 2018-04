Spiderman es atacado por el virus de ¡Scooby do papa!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El sorprendente Spider-Man viralizó su baile del pegajoso tema Scooby Doo Papa, de DJ Cobra, con una simpática y sexy coreografía en un convoy de una línea del Metro de Chile. Los pasajeros no pueden ocultar su sorpresa al verlo bailar de tan particular forma.

Un personaje urbano que se gana la vida en el transporte colectivo subterráneo de esta ciudad fue captado en su caracterización del Hombre-Araña mientras realizaba un baile para las usuarias. No es la primera ocasión que el bailarín se sube al metro, en Internet circulan varios videos en donde se puede ver desde distintos ángulos los shows de Spider-Man.

También te puede interesar: Se viraliza quinceañera que baila 'Scooby doo papa' en vals

Las pasajeras, quienes no pudieron ocultar su sorpresa, grabaron con sus smartphones las acrobacias que el superhéroe de Marvel hacía en los tubos de pasamanos.

El video del simpático viaje en tren se publció recientemente en YouTube y ya ha sido reproducido más de 30 mil veces.

El testimonio visual del paso del ater ego de Peter Parker por el metro no es el único ya que en su película Spider-Man 2, de 2004 y protagonizada por Tobey Maguire, si bien no baila sensualmente, sí salva la vida de los pasajeros del Metro elevado al borde de un descarrilamiento.

Recientemente otro video de un sujeto vestido con el traje del Hombre-Araña se hizo viral, con más de un millón 987 vil vistas en YouTube, con su simpática coreografía, realizada en una tienda de autoservicio de Estados Unidos, del exitoso tema ochentero Take On Me del grupo noruego A-Ha.

Con información de Excélsior y El Dictamen.