Vinculan a proceso al ‘Fofo’ Márquez por tentativa de feminicidio

El influencer Rodolfo "Fofo" Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que la juez a cargo del caso determinara que existen pruebas suficientes para imputarle este cargo.

"Llevo tres días aislado", mencionó Márquez al escuchar la decisión judicial, expresando su temor por su vida y declarando: