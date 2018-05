¿A dónde se van los calcetines perdidos de la lavadora?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuántas veces no te ha pasado que lavas tu ropa y al momento de sacarla de la lavadora ¡sorpresa! Te falta un calcetín. Mientras, su pareja espera sola a su compañero. ¿Dónde van esas prendas que nunca más aparecen?

Hace un tiempo, Samsung publicó una encuesta que aseguraba que cada año se pierden más de 84 millones de calcetines tras los radiadores y bajo los muebles.

Y una mujer que se dedica a la administración de propiedades ha publicado una foto que podría acabar con el misterio. En un compartimento debajo de la lavadora aparecieron decenas de calcetines. La máquina se los había tragado.

Sarah Rose, una bloguera dedicada a la gestión de alquiler de propiedades, ha descubierto qué es lo que pasa con las medias que parecen desaparecer de la faz de la Tierra y lo ha compartido en su cuenta de Twitter. La joven trataba de arreglar una lavadora que no funcionaba cuando abrió uno de sus compartimentos, ubicado justo debajo del tambor. Para su sorpresa, descubrió que había decenas de medias que la máquina se había tragado y que, ahora, no la dejaban funcionar bien.

Asegura que su marido se cansó de luchar contra la lavadora, que no funcionaba bien, y decididó desmontarla. "No sé qué decir. Hace 25 años que trabajamos en esto y durante este tiempo hemos trabajado con electrodomésticos, incluidas lavadoras y secadoras. ¡Pero NUNCA habíamos visto esto!", asegura la mujer en un escrito.

