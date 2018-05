Estudiante toma el autobús para llegar a su graduación

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- No hubo nada que detuviera a un joven estudiante de llegar a su ceremonia de graduación

En redes sociales corrió como la pólvora una fotografía de un estudiante de secundaria de Birmingham, Alabama, llamado Corey Patrick, quien se ha vuelto famoso en Estados Unidos y el mundo entero, por la decisión que tomó para no faltar a uno de los días más importantes de su vida, publicó el portal La Opinión.

Resulta ser que la familia de Corey no tiene automóvil, por lo que el adolescente se atavió con toga y birrete y salió a la calle para tomar el autobús que habitualmente lo conduce hacia su escuela y así presentarse a su ceremonia de graduación.

“Le dije a Corey, bueno, lo mejor es subir al autobús y vamos a trabajar desde allí”, comentó en entrevista Felicia White, la madre de Corey. Fue el propio chofer del bus quien tomó las fotografías y que las compartió en Twitter, sin imaginarse que se viralizarían.

This photo has gone viral. Corey Patrick walked to the bus stop in full cap and gown to get to his high school graduation last week. And for the whole school year, he got up at 4A to walk to the bus to get to school after he moved out of the district. Talk about determination! pic.twitter.com/Cxz9R7MAol