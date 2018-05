Reacción de un perro guía por no encontrar lugar para su amo

Agencia

CIUDAD DE MÈXICO.- Un perro guía o un perro lazarillo es un can adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con deficiencia visual grave, estos animales están entrenados para tener la capacidad de percatarse de los peligros eventuales para el dueño, como autos o alguna construcción arquitectónica.

Muchas de estas mascotas se han viralizado en varias ocasiones por protagonizar alguna tierna escena, sin embargo, el que se dio a conocer esta semana sólo rompió el corazón de los internautas, publicó el portal Excélsior.

También te puede interesar: Mujer es atacada en el metro de Nueva York por perro pitbull

Todo comenzó cuando Amit Patel, quien quedó ciego hace 5 años a causa de una hemorragia en sus ojos, intentó regresar a casa junto a su perra de asistencia 'Kika'.

Lo que pintaba pasa ser un recorrido común y corriente se convirtió en toda un odisea para los dos cuando ninguno de los presentes quiso cederle el lugar.

We walked to the end of the platform in the pouring rain so that we can board the designated disabled section on the @Se_Railway train & even with dad giving me the command “find a seat” not one passenger gave up their seat! 😡😤😢@GuidedogsLondon @guidedogs @transportforall pic.twitter.com/MHl0xtw6fU