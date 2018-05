Jugando, un perro le dispara a su dueño

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Que tu mascota se coma tu tarea o mastique todos tus zapatos ya quedó en el olvido, lo de hoy es que tu perro te dispare. Un hombre resultó herido tras recibir por accidente un disparo de su perro, cuando el arma que llevaba en su cintura se activó mientras jugaban en su casa en el estado de Iowa, en el norte de Estados Unidos, informaron los medios este viernes.

Richard Remme, de 51 años, estaba incentivando a su perro Balew -un cruce entre pitbull y labrador- a que saltara sobre su regazo mientras estaba recostado en su sillón en su casa en Fort Dodge. Remme llevaba en la cintura una pistola 9mm.

El hombre explicó que su mascota logró, de algún modo, desactivar los dos dispositivos de seguridad de su arma, que se disparó. La bala se alojó en su pierna.

"Aparentemente él (perro) desactivó el seguro una vez" y cuando volvió a ponerse sobre sus patas, "uno de sus dedos entró en el gatillo", contó Remme al diario The Messenger después de ser dado de alta del hospital. "No hubo un daño mayor", afirmó.

El hombre llamó al 911 y dijo al operador de emergencia: "Mi perro me disparó".

