Mexicanos llaman a gritar ¡Eh, Putín! en Rusia

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduard R. Malayán, embajador de Rusia en México, consideró este jueves “inaceptable” la campaña en redes sociales que exhorta a la afición mexicana que asista a la Copa del Mundo a darle un “giro” al grito injurioso por el del apellido del presidente Vladimir Putin.

“Considero que eso no es aceptable en nuestro país, no es costumbre de gritar nombres o apellidos de personalidades políticas en nuestros estadios; se puede gritar gol, apoyar a su selección diciendo ‘adelante México’. No estamos tan tontos para no entender que es un juego de palabras”, aseveró, publicó el portal Notimex.

El diplomático aseguró que “nadie va a ofender a los mexicanos en Rusia” e insistió en que la afición deberá apoyar al Tricolor de otra forma, más allá del grito injurioso que le ha acarreado más de 10 multas económicas a la FMF impuestas por la FIFA.

“De acuerdo a las normas de nuestro país, quiero mencionar que en los estadios estarán presentes las fuerzas de seguridad rusas, también las de ustedes (México), lo más importante (es que) estarán ahí los inspectores de la FIFA y ellos no son tontos, los aficionados deberán respetar las normas. Puede ser una multa para la Federación Mexicana de Futbol. Van a un estadio de futbol, no a una manifestación”, agregó Malayán.

“Las reglas de conducta son elaboradas por la FIFA, no hay nada nuevo, los hinchas mexicanos ya visitaron Rusia en la Copa Confederaciones (2017)“, apuntó.

Y exhortó, una vez más, a los aficionados mexicanos a respetar las reglas, no sólo en Rusia, sino en cualquier parte del mundo que visiten.

“Nuestras reglas consisten en que hay que respetar las reglas de instancia en un país civilizado, ustedes viajan por el mundo, respetan las reglas del país y ahí está”, comentó Malayán en las instalaciones de la embajada rusa en la Ciudad de México.