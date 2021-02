Alerta la OPS por aumento de Covid en estados turísticos de México

Ciudad de México.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este miércoles del aumento de contagios en México, en especial en estados que atrajeron turismo en las fiestas de fin de año.

En su sesión informativa semanal, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, señaló que mientras en Estados Unidos y Canadá las cifras de contagios han comenzado a disminuir tras semanas de un "aumento implacable", en México la situación es muy distinta.

"En México, los casos y muertes siguen aumentando, especialmente en aquellos estados que atrajeron mucho turismo durante las fiestas de fin de año", dijo.

Mencionó en particular los estados de Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California del Sur.

