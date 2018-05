¿Preparas tus vacaciones? Vista un planeta de Star Wars

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las frases, los personajes y hasta la música de la saga de George Lucas son mundialmente conocidos y tan populares que incluso un día al año se hace un homenaje a la cinta.

La celebración del 4 de mayo nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News en 1997 en la que felicitaban a Margareth Thatcher por su nuevo puesto como primera ministra del país, publicó el portal Excélsior.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre 'Que la Fuerza te acompañe'​ («May the Force be with you»)".

Años después en 2011 el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine ese mismo día y desde entonces los fans y las empresas aprovechan el día para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

Tomando esto en cuenta, hace unos días el aeropuerto londinense de Heathrow, decidió poner en sus paneles informativos información ficticia sobre vuelos hacía planetas 'lejanos'.

Las fotos del tablero que ofrece destinos hacia planetas como Tatooine, Kamino, Hoth, Jakku o la Estrella de la Muerte, fue publicada en la cuenta de Twitter del aeropuerto y tuvieron 25 mil 419 me gusta y fueron retuiteadas 8 mil 833 veces.

Si esto no fuera poco, las salidas aparecían acompañadas con comentarios irónicos.

Por ejemplo, en los vuelos hacia el desierto de Jakku se leía "han sido aplazados por tormentas de arena", mientras que junto al planeta de Hoth aparecía la frase "se espera limpieza de nieve en la pista de aterrizaje".

Así mismo se anunciaba que en la puerta de embarque para Kashyyyk, el planeta de los wookies se podía leer "todas las ballestas deberán facturarse", en referencia al arma que porta el peludo compañero de Han Solo.

"Retraso muy muy muy largo en una galaxia muy muy lejana", decía otro en referencia a la épica frase "En una galaxia muy lejana..." que aparece en la primera película grabada en 1977.

Obviamente los internautas no pasaron el hecho desapercibido y compartieron sus fotos en redes sociales.

"La fuerza es fuerte con el tablero de la @HeathrowAirport. No seremos vencidos el día de Star Wars. Trabajo épico del aeropuerto", dijo el usuario @Andrew_Coley.