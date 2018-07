'Shiggy Challenge' ya ha provocado accidentes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En EE.UU., se ha vuelto viral a través de las redes sociales un peligroso reto que consiste en salir de un coche en movimiento, o estacionado, para realizar un peculiar baile.

El desafío, conocido como 'Shiggy Challenge', empezó a finales de junio pasado, luego de que el comediante estadounidense Shiggy publicara en su cuenta de Instagram un video, marcándose un baile con la canción 'In My Feelings' del rapero Drake.

Desde entonces, muchas personas comenzaron a imitar a Shiggy y subir sus grabaciones a la red. Aunque algunos usuarios imitan el baile del comediante en lugares seguros, otros prefieren hacerlo mientras el coche en el que van está en movimiento o parado en medio de la carretera, lo que ya ha provocado algunos accidentes.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Update‼️ My wish came true #shiggychallenge 😁😭😭 pic.twitter.com/zPSJx9sA4N

Algunos famosos también se han sumado a la tendencia y han compartido sus videos en redes sociales.

Por su parte, expertos de AAA Northeast, que presta servicios automovilísticos, han criticado esa iniciativa, debido a que representa un grave peligro no solo para el conductor y sus acompañantes.

"Es una distracción seria", dijo Robert Sinclair. "El conductor está totalmente distraído filmando el video", agregó Sinclair, explicando que se necesitan solo dos segundos de distracción para duplicar el riesgo de un accidente.

Sin embargo, incluso los agentes de seguridad estadounidenses se han unido a esta iniciativa e invitan a otros a realizar este desafío.

While we’re in this whole challenge business, here’s Deputy Donnyray Campbell with the #InMyFeelingsChallenege #DoTheShiggy #shiggychallenge @CampDonny @OfficialLivePD pic.twitter.com/qijDPRQ0ML