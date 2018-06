Oso brinca junto a un niño y causa sensación (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los animales son seres impredecibles que cada día nos sorprenden con sus peculiares acciones. Esta vez, un oso andino llamó la atención de los usuarios de Facebook, luego de que fue captado saltando junto a un niño en un zoológico de Nashville, Estados Unidos.

En las imágenes compartidas, se puede ver cómo el menor salta primero y el animal no tarda mucho en imitarlo, como si de dos niños se tratase. Ambos estaban separados por un cristal y pareciera, incluso, que había una competencia entre ellos por quién llegaba más alto, informa el portal La República.

El curioso video de apenas 17 segundos, fue publicado en Facebook por Patrick Parker, el papá del menor de cinco años, quien grabó el preciso momento en que el oso se dejó contagiar por la energía del niño quien brincaba frente a él.

“Una sesión de 10 minutos de saltos”, fue el texto que escribió Patrick Parker en la descripción de su clip.

Las imágenes lograron conquistar el corazón de millones de internautas en la mencionada red social, y el video cuenta con más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios que coinciden que la dicha sería completa, si el oso andino estuviera libre y protegido en su hábitat natural.

Una serie de críticas generó que tres hombres subieran a un jeep a un oso adiestrado y lo hicieran tocar una vuvuzela mientras avanzaban por las calles de Moscú.

Según información publicada por The Independent, el hecho ocurrió tras la goleada de los rusos ante Arabia Saudita en el primer partido de la Copa del Mundo que tiene lugar en Rusia.

Fueron varios quienes se acercaron al vehículo para sacar fotografías y grabar el actuar del oso, sin embargo, en redes sociales criticaron fuertemente el hecho.

Just been sent this, appears to be a bear in a jeep, blowing a vuvuzela (?) and then giving a quenelle salute. And told it's happening somewhere in Moscow. pic.twitter.com/Tg0Hj0taSo