Viralizan 'pelea' de novios en el metro por un 'me encanta'

PERÚ.- Los usuarios de Facebook compartieron un video que se hizo viral en las redes sociales, debido a que aparecen dos jóvenes discutiendo porque la chica tenía celos por los "Me encanta" de su novio hacia su ex. Todo ocurre dentro de un vagón del Metro de Lima y la incomodidad de los pasajeros era evidente.

Los muchachos viajan tranquilamente mientras revisan sus celulares cuando, de pronto, la chica se enoja por algo que vio en el teléfono de él. A punta de gritos y reclamos armó un escándalo ante el asombro de todos los presentes, según el portal La República.

“¿Por qué le das me encanta a su foto?”, le preguntaba a su novio, en una evidente queja por la reacción que el adolescente le dio a una imagen en Facebook. La chica argumentaba que él no la respetaba, ya que estaba mirando fotos de otras mujeres, incluso frente a ella.

El joven trataba de calmarla y le pedía por favor que no haga un escándalo. “Estamos en el tren, no grites”, le decía, tratando de apaciguarla. Como la bulla no cesaba, los demás pasajeros del metro empezaron a intervenir y pedían tranquilidad.

Al final, llegaron a una de las estaciones y seguían discutiendo mientras bajaban de la unidad. La repercusión del video ha sido tan grande al punto de que se ha vuelto viral con más de 1.8 millones de reproducciones en Facebook.

Al final de la grabación, cuando la muchacha salió pidiendo que no la siga, su novio caminó detrás de ella y se puede escuchar que una persona le grita: "No la sigas, causa".

Aunque pareció un incidente bastante real, todo se trató de un montaje. El video fue elaborado por Luis Antonio GR y Pilar TV, dos jóvenes que se dedican a la creación de contenido viral en redes sociales. Sin embargo, la mayoría de los presentes se creyó todo el cuento.