Miles de personas asisten a concierto en albercas, en Wuhan

China.-Mientras alrededor del mundo se han implementado planes para retomar poco a poco las actividades cotidianas, con la consigna de evitar las multitudes innecesarias para frenar el avance de la pandemia por COVID-19, este fin de semana en Wuhan, ciudad donde se detectó por primera vez el virus Sars-Cov-2, se realizó un multitudinario concierto en un parque acuático.

De acuerdo con imágenes difundidas en las redes sociales, captadas por la agencia AFP, miles de personas abarrotaron las piscinas de un centro acuático en donde se brindó un espectáculo de música electrónica.

En las fotografías y videos compartidos por la agencia se observa a personas en el agua, la mayoría sobre salvavidas dobles, en donde la sana distancia es inexistente. Debido a que el público se encuentra en el agua, las personas están con poca ropa y sin cubrebocas.

El hecho ha causado indignación en las redes sociales, debido a que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son de guardar distancia y usar cubrebocas para prevenir posibles contagios de COVID-19, la enfermedad transmitida por el Sars-Cov-2.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8